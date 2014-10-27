Кількість інфікованих лихоманкою Ебола перевищила 10 тисяч осіб - ВООЗ

Переважна кількість людей, що заразилися інфекцією, припадає на три країни - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне. Там вірусом інфіковані 10114 чоловік, а 4912 - загинули, передає NEWSru.

Найбільш складна ситуація склалася в Ліберії, де зафіксовано 2705 летальних випадків, а 4665 чоловік - інфіковані. Випадки передачі тяжкої гострої вірусної інфекції, рівень летальності від якої в рамках нинішньої епідемії перевищує 70%, зафіксовані в 63 з 64 округів країни.

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Окремо в звіті розглядається ситуація в Нігерії, Сенегалі, Іспанії та США, де відзначені випадки завезення вірусу із зазначених вище країн. В Нігерії та Сенегалі спалах оголошено остаточно завершеним. Медсестра з Іспанії вилікувалася, там відстежується стан 83 чоловік, з якими вона контактувала. В США відзначені чотири випадки зараження і один летальний результат, за 262 людьми ведеться спостереження.

Дворічна дівчинка з Малі, у якої була виявлена хвороба, викликана вірусом Ебола, померла. В країні 43 людини перебувають під спостереженням.

Раніше ВООЗ оцінила становище в Малі як "надзвичайну ситуацію", побоюючись, що інфікована дівчинка могла заразити велику кількість людей під час своєї подорожі країною.