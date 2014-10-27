У Сумах з’явилося таксі для людей з обмеженими можливостями

У Сумах з’явилося спеціальне таксі для людей з обмеженими можливостями.

Як повідомили УНІАН у Сумській міській раді, на цьому тижні для сумчан почав працювати мікроавтобус «Газель» і чотири легкових автомобіля, які будуть виїжджати на виклики пенсіонерів та інвалідів.

«Ідейним натхненником проекту став благодійний фонд «Соцінвест», засновником якого є Координаційна рада громадських організацій інвалідів Сумщини. Саме за кошти фонду і за допомогою спонсорів була придбана маршрутка, а легкові авто фонду безкоштовно передала виконавча служба обласного управління юстиції», - йдеться у повідомленні.

При цьому прес-служба зазначає, що інваліди-візочники та їхні супроводжуючі під час поїздок в поліклініки, лікарні, на вокзали, обслуговуватимуться безкоштовно. Якщо ж комусь буде необхідно зробити поїздку у особистих справах - тариф буде пільговим. Також соціальним таксі зможуть користуватися зі значною знижкою інваліди другої та третьої груп, а також усі пенсіонери.