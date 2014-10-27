Медсестра, яка під кулями рятувала поранених на Майдані, удостоєна Відзнаки Ковча

Відзнаку Омеляна Ковча, яку щорічно вручають за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, отримали лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв; медик, яка рятувала поранених під час трагічних подій Революції гідності у Києві Марія Матвіїв; архієпископ, Митрополит Перемишля, колишній голова Конференції єпископів Польщі Юзеф Міхалик; меценат, фундатор Українсько-єврейської ініціативи (Канада) Джеймс Темертей та отець-митрат Української Греко-католицької церкви Михайло Шевчишин.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Як зазначили у прес-центрі, четверте щорічне вручення відзнаки Блаженного Священномученика Омеляна Ковча - греко-католицького священика, який в часи Другої світової рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек - цьогоріч пройде в рамках відзначення 25-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Церемонія нагородження відбудеться у Львівській опері.

«Ми мусимо пам’ятати про велику ціну нашого народу, яку його найкращі люди платять за нашу національну і духовну свободу, - переконаний голова Комітету із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник. - Ця Відзнака позначена вдячністю за їхній чин для нашого порятунку».

«Цього року Комітет вшанування Ковча відзначає подвиги людей, які є свідченням незламності людського духу. Дії кожної цієї людини є прикладом того, як мужність однієї особистості може змінити життя усіх», - сказав член комітету Данило Лубківський.

*** Омелян (Еміліан) Ковч — священномученик УГКЦ, праведник України. Греко-католицький священник, що все своє життя присвятив допомозі ближньому. Будучи капеланом в Українській Галицькій Армії завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. Під час нацистської окупації допомагав євреям, врятував більше десятка осіб, зокрема відомого белзського рабина Арона Рокеаха. За свої дії був ув'язнений та відправлений до концтабору Майданек, де й помер та був спалений в крематорії.