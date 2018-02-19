Ректор Національного медуніверститету Амосова заявляє про ризик зриву теста "Крок 1. Стоматологія"

Тест має відбутися завтра, однак дозволу на тестування виш не отримав.

Проведення ліцензованого іспиту за програмою "Крок 1. Стоматологія" у НМУ ім.Богомольця - під загрозою зриву.

Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на ректора медуніверситету Катерину Амосову, проведення тестування зі студентами-третьокурсникам стоматологічного факультету має відбутися завтра - 20 лютого, однак дозволу на тестування медуніверситет не отримав.

Читайте такожРектор НМУ звернулася в поліцію через спробу підпалу її будинку"Ситуація практично зайшла в глухий кут. НМУ своєчасно запропонував Центру тестування при МОЗ, який має виняткові повноваження з надання послуг з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, надати ці послуги в рамках, передбачених законодавством, для конкретного іспиту, вартість якого не передбачає проведення тендеру. Раніше ми вносили в проект бюджету нашого ВНЗ необхідну суму оплати цих послуг. Однак отриманий з МОЗ фінальний фінансовий документ цю графу не передбачав", - зазначила ректор.

За її словами, щоб тестування "Крок 1. Стоматологія" відбулося вчасно, а його скасування не вплинуло на налагоджений навчальний процес, Амосовою та проректорами закладу було прийнято рішення у формі благодійного внеску перерахувати передбачену суму в 104202 грн на рахунок центру тестування при МОЗ.

Читайте такожАмосова заявляє, що Центр тестування МОЗ блокує працевлаштування випускників НМУ ім.Богомольця "Я добре розумію, що ставлячи під сумнів проведення іспиту за програмою "Крок 1. Стоматологія", окремі чиновники хочуть поставити під сумнів ефективність мого перебування на посаді керівника НМУ ім. О. Богомольця. Але я в черговий раз заявляю: нинішнє керівництво університету і надалі буде працювати виключно в рамках правового поля", - сказала Амосова.

Вона наголосила, що після проведення тесту звернеться до суду для правової оцінки діяльності монополіста профільного ринку - Центру тестування при МОЗ.