Через Украину пытались незаконно перевезти партию сильнодействующих препаратов

Йдеться про ампули «Nandronone D» і пігулки «Danabol».

У порту Одеської області митники і прикордонники сьогодні запобігли спробі незаконного переміщення партії сильнодіючих препаратів.

Як повідомили УНІАН в управлінні Одеської митниці, препарати було виявлено в морському торговому порту «Чорноморський» під час завантаження судна, яке прямувало до Туреччини.

Читайте такожВ Україну намагалися ввезти контрафактні препарати для лікування раку та гепатиту«В одній з вантажівок під керуванням громадянина Туреччини переміщали «курячі чверті заморожені» українського виробництва. В ході митно-прикордонного контролю із залученням кінологічної команди всередині рефрижераторної установки напівпричепа виявили дві картонні коробки з сильнодіючими стероїдними препаратами», - сказали в управлінні.

Йдеться, зокрема, про 200 ампул «Nandronone D» і 6000 пігулок «Danabol».

Їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю містить ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України.

Як уточнив начальник Одеської митниці Олександр Власов, в коробках з сильнодіючими препаратами також було 3 тисячі таблеток анаболічного стероїдного препарату «Oxadrolonе».