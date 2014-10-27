Відсутність апетиту - ознака психічного розладу

Найчастіше захворювання зустрічається у підлітків, в пубертатному віці. При цьому відзначається дефіцит мінімум 15% від нормальної ваги, відповідного віку. Фотомоделі і зірки кіно також входять у групу ризику патологічного відсутності апетиту, причому всіма прийняте переконання в тому, що виникнення патології в більшій мірі схильні жінки помилково. Все частіше в якості пацієнтів-анорексиків зустрічаються чоловіки

У це важко повірити, але відсутність апетиту - це не нав'язливе бажання мати ідеальну фігуру. І вже тим більше це ніяк не відноситься до культури їжі. Анорексія - наслідок серйозного розладу психіки. Втрата ваги і поганий апетит - це всього лише симптоми більш глибоких проблем, таких як депресія, відчуття страху, самотність, патологічне прагнення до досконалості. Але ні одна дієта не допоможе вилікувати цей стан, навпаки, свідома відмова від їжі лише ускладнює перебіг психічної хвороби.

Існує ряд факторів, що провокують розвиток анорексії. До них відносяться соціальні, психологічні і біологічні причини. Причому розлади психіки є ключовими, в той час як інші лише створюють сприятливий грунт для початку хворобливого процесу.

До основних причин відсутності апетиту зараховують:

- різні фобії;

- хронічну втому;

- стреси;

- депресії;

- проблеми в міжособистісних і сімейних відносинах;

- конфлікти з соціумом;

- розлади харчової поведінки.

Враховуючи психологічний фон хворих анорексією, деколи дуже складно виявити наявність захворювання. Анорексики в більшості своїй схильні до обману і скритної поведінки, щоб ніхто не дізнався про наявну у них проблеми. Також для анорексії характерне заперечення існування розладу, хоча на підсвідомому рівні є розуміння того, що така поведінка викликає несхвалення з боку близьких.

Відсутність апетиту, відмова від їжі рано чи пізно дасть про себе знати. Першою ознакою анорексії стає надмірна втрата ваги, а недостатня кількість корисних речовин неминуче призведе до втрати фізичних сил і дефіциту уявних процесів.

Гіповітаміноз і брак мінералів позначаються на стан шкірних покривів, волоссі, нігтях, зубах і яснах. Якщо анорексією хворий підліток, спостерігається зупинка його зростання. У дівчат відзначається порушення місячного циклу.

Вже наявні психічні розлади доповнюються черговими проблемами, такими як дратівливість, поганий настрій, уповільнене мислення, погіршення пам'яті, непритомність. Це все відбувається через порушення хімічних реакцій в клітинах нервової системи і головного мозку.

При постановці діагнозу психічного розладу необхідно виключити соматичні патології, які нерідко проявляються відсутністю апетиту. Такий симптом може свідчити про наявність захворювань шлунково-кишкового тракту, серцевої чи ниркової недостатності, гормональних збоях, алкогольної та наркотичної залежності.

У зв'язку з цим діагностику розладу харчової поведінки необхідно проводити комплексно. Для початку слід пройти обстеження у психіатра, ендокринолога, терапевта, нарколога. І тільки на підставі сукупності отриманих даних фахівці розробляють індивідуальну програму лікування анорексії. Але найголовніше - це усвідомлення проблеми і особисте бажання пацієнта з нею боротися.