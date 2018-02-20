Амосову відсторонено від посади ректора Національного медуніверситету - МОЗ

На час діяльності комісії від виконання обов'язків відсторонюється також і директор Центру тестування МОЗ Булах.

У МОЗ заявили, що Катерину Амосову відсторонено від посади ректора Національного медуніверситету ім.О.Богомольця.

Як пояснили УНІАН у МОЗ, згідно з графіком сьогодні по всій країні у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит “Крок 1. Стоматологія”. Однак у зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, студенти 3 курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання іспит “Крок 1. Стоматологія”. Звертаємо увагу, що студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13 ВНЗ, для яких сьогодні не відбувся ліцензійний іспит.

Читайте такожРектор НМУ звернулася в поліцію через спробу підпалу її будинкуЛистом від 2 лютого 2018 року міністерство звернулося до керівництва НМУ з вимогою забезпечити проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, відповідно до умов Контракту між МОЗ України та ректором НМУ ім. О. О. Богомольця Амосовою К. М.

Станом на 20 лютого керівництво ВНЗ не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів “Крок”, таким чином зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія” для студентів НМУ.

Для вирішення ситуації МОЗ України доручило Центру тестування вжити усіх необхідних заходів та призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату складання ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія” впродовж поточного навчального року. Це надасть можливість студентам НМУ, які успішно складуть цей ліцензійний іспит бути переведеними на наступний курс навчання.

Разом з тим, МОЗ України відсторонює від виконання обов'язків ректора НМУ ім. О.О. Богомольця Амосову К.М.

Читайте такожРектор Національного медуніверститету Амосова заявляє про ризик зриву теста "Крок 1. Стоматологія"У міністерстві створюється комісія для всебічного розгляду цієї ситуації, а на час діяльності комісії від виконання обов'язків відсторонюється директор Центру тестування МОЗ України Булах І.Є.

Ми вважаємо цю ситуацію неприпустимою, адже її заручниками стали студенти, позбавлені можливості вчасно здати обов'язковий іспит та продовжити своє навчання. МОЗ України інформуватиме про перебіг та результати роботи комісії.