Відчуття безпорадності та тяжкі хвороби: оприлюднено основні причини стресових розладів українців

53% опитаних українців протягом 2017 року пережили якусь стресову ситуацію.

Найчастіше українці переживали відчуття безпорадності, тяжкі хвороби близьких та тяжкі хвороби й операції.

Про це свідчать оприлюднені результати опитування Київського міжнародного інституту (КМІС), проведеного з 1 по 14 грудня 2017 року.

Читайте такожПравила щасливих людей допоможуть зміцнити здоров'я та подовжити життя (відео)У 2017 році кількість українців, які пережили стресові ситуації, становила 53%, що на 5% менше, ніж у 2016 році.

"53% опитаних протягом 2017 року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2016 роком, їх кількість зменшилася на 5 процентних пунктів (у 2016 р. було 58%). Порівняно з 2016 роком, зменшилася кількість тих, хто пережив хворобу близьких, смерть близьких та втратив віру в людей", - йдеться у прес-релізі на результатами опитування.

Також зазначається, що кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації, збільшилася на 5 процентних пунктів: з 37% у 2016 році - до 42% у 2017 році.

Згідно з даними опитування, найчастіше у 2017 році українці переживали такі стресові ситуації: відчуття безпорадності (13%), тяжка хвороба близьких (12%), тяжка хвороба та операція (9%), 8% вказали, що втратили віру в людей та стикалися з підлістю, ще 8% - перебували без засобів до існування, 7% пережили смерть близьких і 7% - втратили роботу i були вимушено безробітними.

Разом з тим, опитування показало, що серед чоловіків стресову ситуацію пережили 48% опитаних, серед жінок – 57%.

При цьому люди віком від 60 років частіше за інших стикаються із хворобами, операціями (14%), хворобами та операціями близьких (13%) та смертю близьких (7%), більше за інших відчувають свою безпорадність (11%) та залишаються без засобів до існування (6%).

Читайте такожБлизько третини жінок від 16 до 24 років мають серйозні проблеми з психічним здоров'ям - дослідженняКиївський міжнародний інститут соціології проводив опитування 1-14 грудня 2017 року. Методом інтерв'ю було опитано 2039 респондентів віком 18 років та старші, які мешкають в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській і Донецькій області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною, вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%; 2,8% — для показників, близьких до 25%; 2,0% — для показників, близьких до 10%; 1,4% — для показників, близьких до 5%.