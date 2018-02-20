Кір продовжує забирати життя: в Одеській області померла 5-місячна дитина

Летальні випадки зафіксовано на Одещині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

В Одеській області через кір померла 5-місячна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Віктор Ляшко.

Читайте такожУкраїна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кір«З нашого минулого брифінгу, на жаль, підтвердився ще один летальний випадок - померла 5-місячна дитина в Одеській області. Померла від ускладнень, які були спричинені кором», - сказав він.

Ляшко додав, що планове щеплення цій дитині мали зробити в 12 місяців, як це передбачено календарем профілактичних щеплень.

«З початку року від ускладнень кору померло 6 осіб - це четверо дітей і двоє дорослих. Четверо померли в Одеській області - троє дітей і один дорослий. Один дорослий - в Івано-Франківській області, і одна дитина - в Закарпатській області», - зауважив представник установи.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Центру громадського здоров’я МОЗ України», кору п’яти тижнів цього рокуна кір в Україні захворіли 3 тис. 554 особи, з них - 1165 дорослі та 2389 дітей, госпіталізували 2345 хворих.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.