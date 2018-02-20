Епідеміологи знову нагадують, що імовірність спалаху дифтерії в Україні є високою

В Івано-Франківській області госпіталізовано жінку з підозрою на дифтерію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

За його словами, імовірність спалаху дифтерії в Україні є високою.

Читайте такожВ Україні зафіксований перший у 2018 випадок дифтерії - ЗМІ (відео)«На сьогодні ми маємо інформацію про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка 1969 року народження, яка перебуває у міській клінічній лікарні Івано-Франківська", - сказав він.

Ляшко зауважив, що у жінки два негативні результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням. «Зараз зразки на дослідження ми отримали в референс-лабораторію "Центру громадського здоров'я". Тому велика імовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії. І ми всіх закликаємо вакцинуватися, як це передбачено Національним календарем щеплень", - додав Ляшко.

Він нагадав, що не лише діти, але і дорослі мають раз на 10 років проводити вакцинацію проти дифтерії та правця.