Відсторонення Амосової з посади ректора медуніверситету не пов’язано з самогубством студентки - МОЗ

Рішення прийнято через незабезпечення складання іспиту студентами-стоматологами.

Відсторонення Катерини Амосової з посади ректора ректора Національного медичного університету імені Олександра Богомольця не пов’язано з самогубством студентки.

Читайте такожРектор Національного медуніверститету Амосова заявляє про ризик зриву теста "Крок 1. Стоматологія"Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Він пояснив, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що ректор навчального закладу не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів.

«Ліцензійний інтегрований іспит «Крок» на сьогодні є чи не єдиним інструментом контролю якості медичної освіти. Сьогодні з усіх медичних університетів лише Національний медичний університет не забезпечив проведення іспиту «Крок» у стоматологів. Ми відсторонили від виконання обов’язків ректора Катерину Амосову та створили комісію з перевірки діяльності університету та Центру тестування. На час роботи комісії відсторонено і директора Центру тестування Ірину Булах», - сказав Лінчевський.

Він додав, що студентам, які сьогодні не змогли сьогодні скласти іспит «Крок. Стоматологія», буде надана така можливість.

На запитання журналістів, чи не пов’язано відсторонення Амосової зі справою щодо самогубства студентки, Лінчевський наголосив: «Амосова та Булах відсторонені через зрив ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» у Національному медуніверситеті. Це є причиною відсторонення».

Читайте такожАмосову відсторонено від посади ректора Національного медуніверситету - МОЗ

У МОЗ пояснили, що згідно з графіком, сьогодні в усіх вишах, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит “Крок 1. Стоматологія”. Однак у зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та Національним медичним університетом ім. Богомольця, студенти 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання іспит “Крок 1. Стоматологія”.

«Ми вважаємо цю ситуацію неприпустимою, адже її заручниками стали студенти, позбавлені можливості вчасно здати обов'язковий іспит та продовжити своє навчання. МОЗ України інформуватиме про перебіг та результати роботи комісії», - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки із Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої , яка навчалась у НМУ. За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу.

Згідно з повідомленням прокуратури Києва, 30 січня у Києві дівчина вийшла з вишу, де навчалась, але додому не повернулась.

За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

На час розслідування провадження керівництво вишу відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну.