З початку 2018 року в Україні на кір захворіли понад 5 тисяч осіб

Найбільше хворих - в Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Упродовж семи тижнів 2018 року на кір в Україні захворіли 5 тис. 97 осіб: 1 тис. 693 дорослих і 3 тис. 404 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

Читайте такожУкраїна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кір"Ситуація із захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою. За оперативними даними "Центру громадського здоров'я", на минулому тижні захворіли 827 людей", - повідомив він.

Ляшко зауважив, що це трохи більше, ніж захворіли минулого тижня.

Водночас він висловив сподівання, що Україна вже пройшла пік, який спостерігався наприкінці січня, і динаміка зростання рівня захворюваності на кір поступово зменшуватиметься.

"Всього впродовж семи тижнів 2018 року на кір захворіли 5 тисяч 97 людей: 1 тисяча 693 дорослих і 3 тисячі 404 дитини. Було госпіталізовано за цей час до стаціонарів 3 тисячі 464 особи", - повідомив Ляшко.

Він також додав, що найбільше хворих цього року - в Івано-Франківській області, де з початку року зареєстровано 1 тис. 141 випадок захворювання. На другому місці - Одеська область, а потім - Закарпатська та Чернівецька області.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року від ускладнень, спричинених кором, померли шестеро осіб - четверо дітей і двоє дорослих.

Читайте такожКір продовжує забирати життя: в Одеській області померла 5-місячна дитина*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.