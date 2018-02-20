В Україні залишилося близько 228 тисяч доз вакцини проти кору

Минулого тижня в Україні використано понад 17 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту.

В Україні станом на 15 лютого залишалось 228 тисяч доз вакцини проти кору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

Читайте такожУкраїна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кірЗа його словами, станом на 15 лютого зробили щеплення 75% дітей, які свого часу у 12 місяців не були вакциновані проти кору, краснухи та паротиту. Крім того, провакциновано 80% дітей, яким не зробили щеплення у 6 років.

«Залишок вакцин станом на 15 лютого загалом по Україні становив близько 228 тисяч доз», - поінформував Ляшко.

За його словами, за минулий тиждень в Україні було використано понад 17 тисяч доз вакцини проти цієї групи захворювань.

Представник установи нагадав, що наприкінці лютого очікується поставка нової партії вакцин - 220 тисяч доз. «Всього у 2018 році ми очікуємо поставок майже 2 млн доз вакцин», - додав Ляшко.

Читайте такожКір продовжує забирати життя: в Одеській області померла 5-місячна дитинаЯк повідомляв УНІАН, упродовж семи тижнів року на кір в Україні захворіли 5 тис. 97 осіб: 1 тис. 693 дорослих і 3 тис. 404 дитини. Від ускладнень, спричинених кором, у цьому році померли шестеро осіб - четверо дітей і двоє дорослих.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.