Гройсман вкотре пообіцяв нову систему охорони здоров'я

Гройсман вважає можливим за п'ять років побудувати нову систему охорони здоров'я.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає можливим за п'ять років побудувати нову систему охорони здоров'я та освіти.

Читайте такожГройсман заявив, що чиновники МОЗ мають нести відповідальність за програму "Доступні ліки" Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні".

"Якщо ми можемо говорити, що ми об'єднуємо зусилля для того, щоб інвестувати свій досвід і спільні ресурси в результат, то ми можемо говорити, що за п'ять років ми побудуємо спільно нову систему охорони здоров'я", - сказав Гройсман. За його словами, це стосується освіти та інших сфер.

"Завдання на 2018 рік полягає в тому, щоб ми подовжили рух вперед", - додав Гройсман.