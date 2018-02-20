Гройсман вкотре пообіцяв нову систему охорони здоров'я

17:22, 20 лютого 2018
Країна
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Гройсман в Раде / фото УНИАН

Читайте такожГройсман заявив, що чиновники МОЗ мають нести відповідальність за програму "Доступні ліки" Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні".

"Якщо ми можемо говорити, що ми об'єднуємо зусилля для того, щоб інвестувати свій досвід і спільні ресурси в результат, то ми можемо говорити, що за п'ять років ми побудуємо спільно нову систему охорони здоров'я", - сказав Гройсман. За його словами, це стосується освіти та інших сфер.

"Завдання на 2018 рік полягає в тому, щоб ми подовжили рух вперед", - додав Гройсман.

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Теги: #корупція у медицині#обіцянки гройсмана