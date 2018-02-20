Загалом з початку 2018 року в регіоні лабораторно підтвердили 5 летальних випадків від ускладнень внаслідок захворювання на кір.

В Одесі від ускладнень кору померло двоє немовлят, усі стаціонари піддаватимуться перевірці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної адміністрації з посиланням на голову департаменту охорони здоров'я ОДА В'ячеслава Полясного.

Зазначається, що сьогодні, 20 лютого, лабораторно підтверджено два летальних випадки від ускладнень внаслідок кору.

«На жаль, інфекція кору забирає людські життя, незважаючи на те, що ми досягли високих результатів у вакцинації дитячого населення. Отже, у нас від пневмонії померла 5-місячна дитина, яка перебувала в КУ «Міський спеціалізований будинок», - повідомив Полясний.

У цієї дитини була важка патологія - синдром Дауна, вроджений порок серця. Як припускає Полясний, виходячи з історії хвороби, немовля було інфіковане на кір у дитячій міській лікарні.

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«Сьогодні я підписав наказ і ініціював перевірку всіх дитячих стаціонарів з метою встановити умови, а саме - як відбувається зараження. Потім буде зроблене відповідні організаційні висновки», - зазначив Полясний.

Другий летальний випадок стався шляхом внутрішньоутробного інфікування від матері до дитини. Наприкінці січня вагітну мешканку Одеської області, яка не була щеплена, госпіталізували з діагнозом «кір» в комунальний заклад «Міська інфекційна лікарня». За даними прес-служби ОДА, пацієнтка самовільно покинула медичний заклад.

«14 лютого через 12 годин після пологів дитина померла від вродженої хвороби. При патологічному дослідженні, результати якого було отримано 20 лютого, підтверджено захворювання «кір внутрішньоутробне інфікування». Сьогодні проведено заключну дезінфекцію в перинатальному центрі КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», - повідомили в обладміністрації.

Як заявив Полясний, в регіоні за останні півроку кардинально змінилася структура захворюваності на кір. Йдеться про захворювання дітей у віці до 1 року і дорослих, які не мають щеплення.

Загалом з початку 2018 року у регіоні лабораторно підтвердили 5 летальних випадків від ускладнень внаслідок захворювання на кір.

У прес-службі також нагадали, що голова Одеської обласної адміністрації Степанов неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням забезпечити регіон необхідною кількістю доз вакцини. На кінець січня ця потреба становила 12 тис. доз.

«Завдяки активній позиції глави регіону і роботі з управліннями охорони здоров'я в інших областях вдалося отримати з початку лютого 3 тис. доз з Дніпропетровської області. Минулого тижня ще 1 тис. доз доставили з Сумщини», - додали в ОДА.

У прес-службі також зазначили, що ще 2 тис. доз вакцини проти кору найближчим часом надійдуть у регіон із Запорізької області. Зазначається, що необхідно знайти по інших регіонах ще 6 тис. доз вакцини проти кору, щоб утримати колективний імунітет на належному рівні - 95% і не допустити поширення хвороби.

Як повідомляв УНІАН, протягом семи тижнів року на кір в Україні захворіли 5 тис. 97 осіб: 1 тис. 693 дорослих і 3 тис. 404 дитини. Від ускладнень, викликаних кором, цього року померли шість осіб - четверо дітей і двоє дорослих.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус поширюється, коли у людини з'являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.