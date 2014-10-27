Мами з дітьми з Макіївки отримують допомогу від гуманітарного штабу Ахметова

На гарячу лінію Гуманітарного штабу Ахметова (0 800 50 9001) почастішали дзвінки з проханням допомогти родинам у цьому місті. Через відсутність виплат батьки не в змозі придбати найнеобхідніше для малюків - дитяче харчування, засоби гігієни, ліки. Тому вже сьогодні на стадіоні «Донбас Арена» розширюється зона видачі дитячих наборів і налагодження система отримання.

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Для реєстрації на отримання допомоги завтра запрацюють додаткові каси стадіону, збільшиться кількість волонтерів. Схема видачі допомоги працює таким чином, що спочатку батько або мати дитини попередньо реєструються і отримують талончик на дитячий набір для кожної дитини у віці до двох років, потім в опалювальному приміщенні «Фан-шопу» батьки забирають гуманітарну допомогу згідно з номером талону. Для мам, які приїжджають за наборами разом з дітьми, незабаром буде обладнано дитячий куточок. Для того, щоб отримати допомогу на дитину, потрібно мати з собою свідоцтво про народження.

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Проект «Допоможемо дітям» ініційований Рінатом Ахметовим з метою надання підтримки дітям в зоні АТО у віці до двох років. Мами цих дітей не в змозі забезпечити їх специфічні потреби: в дитячому харчуванні, засобах гігієни, спеціальних медикаментах. За підрахунками Гуманітарного, у зоні АТО проживає близько 40 тисяч дітей зазначеного віку.

Проект реалізовується Гуманітарних штабом Ріната Ахметова і ФК «Шахтар». Стартував 20-го жовтня з роздачі допомоги на стадіоні «Донбас Арена» волонтерами стадіону та футбольного клубу.

Довідка про Гуманітарне штабі Ріната Ахметова:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.