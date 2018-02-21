В Україні вакцини почнуть замовляти за міжнародними стандартами розрахунку

Нова методика розрахунків передбачає створення 25%-го буферного запасу вакцин.

Міністерство охорони здоров’я запроваджує нову міжнародну методику розрахунку потреби вакцин, розроблену спільно Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Як повідомили УНІАН у МОЗ, таке рішення було ухвалено сьогодні Кабінетом міністрів України.

Перехід на міжнародну систему дозволить автоматизувати збір потреби у вакцинах з регіонів, що раніше відбувався “у ручному режимі”, та зробити розрахунки потреби більш точними. Це дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, які щороку виділяються на закупівлю вакцин та максимально забезпечити українців необхідними вакцинами.

Читайте такожВ Україні залишилося близько 228 тисяч доз вакцини проти коруНова методика розрахунків передбачає створення 25%-го буферного запасу вакцин. У МОЗ наголосили, що резервні обсяги зможуть забезпечити безперебійний процес імунізації населення, що вкрай важливо, особливо зараз, коли ми бачимо підвищення довіри батьків до вакцин і зріст рівня імунізації населення.

Відповідно до нової методики збору потреби у вакцинах, буде враховуватись загальна чисельність населення, приріст населення, кількість новонароджених та інші показники. Методика дозволяє вирахувати потребу і для планових щеплень, і для посиленої імунізації. Загальнонаціональні розрахунки будуть проходити подальшу верифікацію із регіонами.

«Впровадження багаторічного планування національної програми імунізації є одним з ключових елементів виконання Європейського регіонального плану дій щодо вакцин на 2015-2020 роки, - коментує Марте Еверард, Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні. - Це необхідний крок для досягнення фінансової стійкості та забезпечення відсутності дефіциту вакцин на національному рівні. ВООЗ підтримував Міністерство у переході на нову методику розрахунків та разом з іншими партнерами продовжуватиме підтримувати його імплементацію в майбутньому».

У МОЗ вважають, що запровадження нової системи розрахунку також забезпечить більш ефективне використання вакцин. Зокрема, відтепер можна буде використовувати залишки вакцин для окремо визначених груп ризику дорослого населення – медиків, вчителів, котрі найчастіше контактують з інфекціями.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експертСтане можливим перерозподіл лікарських засобів між регіонами у трьох варіантах: між закладами охорони здоров’я за їх погодженням, МОЗ за зверненням закладів охорони здоров’я, а також за рішенням МОЗ. Це дасть змогу регіонам перерозподіляти ліки самостійно, без втручання Міністерства, а лише з подальшим інформуванням його про зміни у кількості ліків. І навпаки, в разі критичної ситуації МОЗ зможе оперативно централізовано здійснити перерозподіл.

У 2017 році на закупівлю вакцин було виділено 397 млн грн. Всього Україна закуповує вакцини для профілактики 10 хвороб, у тому числі кору і дифтерії.