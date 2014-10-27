Маршрути евакуації із зони АТО на завтра

28 жовтня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова організовує евакуацію із зони АТО за наступними маршрутами:

Донецька область

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 в районі Універмагу

ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:15 на зупинці «Магазин»

ВУГЛЕГІРСЬК - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля Залізничного складу

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля магазину «Фокстрот»

КІРОВСЬКЕ - КОСТЯНТИНІВКА

Збір о 7:00 біля привареними складу на Залізничному переїзді.

У разі якщо автобус не пропустять в місто, він буде чекати на повороті біля шахти «Полтавська»

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд або уточнити, чи відбудеться евакуація по даному маршруту, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua