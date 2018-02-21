Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні перевищено у 5 областях

На грип та ГРВІ захворіли 289 602 особи, із них 68,4% – діти.

У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на 31,1%.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру щодо 7-го тижня епідемічного сезону (12-18 лютого).

Читайте такожУ Києві від грипу померла 7-річна дівчинка"Епідемічний поріг в Україні перевищено у 5-ти областях: Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях", - йдеться в дописі.

Зазначається, що на грип та ГРВІ захворіли 289 602 особи, із них 68,4% – діти.

"Спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ", - додали у центрі.

У повідомленні також зауважується, що з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 416 людей.

"На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано", - зазначили у центрі.