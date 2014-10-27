На «гарячу лінію» Гуманітарного штабу Ахметова щодня надходить понад 900 дзвінків

Кількість заявок щотижня незмінно зростає. Порівняно з минулим тижнем, кількість заявників зросла більш ніж на 17%.

Найбільша кількість звернень від переселенців і жителів із зони проведення АТО стосується отримання продуктових, дитячих та гігієнічних наборів від Гуманітарного штабу - в середньому близько 740 дзвінків на день, що становить близько 80% від загального обсягу дзвінків. Заявники, зокрема, цікавляться тим, де в Донецьку можна отримати дитячі набори в рамках проекту Ріната Ахметова «Допоможемо дітям».

Що стосується адресної допомоги, в основному, це прохання про закупівлю медикаментів, оплату операцій, витратних медичних матеріалів, а також ремонт постраждалого від військових дій житла (відновлення вікон та покрівлі).

Короткий аналіз звернень за минулий тиждень:

Гуманітарна допомога - 78,1%

Довідкова інформація - 10,1%

Адресна допомога - 6,7%

Евакуація - 2,5%

Інше (відновлення житла, пошук роботи, розшук зниклих людей, пропозиції від партнерів) - 2,6%

Продовжують надходити заявки на евакуацію із зони проведення бойових дій - близько 90% дзвінків надходить з Донецька, Єнакієвого і Горлівки Донецької області, Стаханова Луганської області.

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Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.