Користь та шкода коров'ячого молока

1. Основна і найважливіша складова коров’ячого молока це легке засвоювання кальцію. Так само молоко містить не менш корисні елементи, що допомагають кальцію засвоюватися в організмі людини: фосфор, магній і деякі вітаміни. Як багатьом вже відомо кальцій має властивість зміцнювати кісткові тканини і частково формує корисного для організму людини колаген, пише zdorovia.com.ua.

2. Лактоза, входить до складу коров’ячого молока - шкідлива? Через відсутність в організмі людини ферменту, необхідного для її перетравлення, потрапляючи в тонку кишку людини, стає їжею для багатьох бактерій, продукти життєдіяльності цих бактерій можуть викликати отруєння, в деяких випадках, навіть летальний результат.

Природно, що все це дуже індивідуально і повністю залежить від бактеріальної флори конкретної людини. У деяких людей, які п’ють молоко постійно, в організмі може виробитися латаза, за синтез якої відповідає особливий ген, який зникає, як тільки людина переходить на іншу їжу. З вигляду все нормально, ген є, лактоза розщеплюється. Але є одне але, лактоза складається з глюкози і галактози. І якщо з глюкозою все ясно, то галактоза організмом не засвоюється і повністю не виводиться, а відкладається на суглобах, і навіть на кришталику ока.

3. У людини, ферменту для розщеплення казеїну, який є в молоці, немає. Це зовсім не означає, що організм не намагається переварити молочний білок, ще як намагається. В результаті виділяється велика кількість кислоти, яка завдає непоправної шкоди ниркам. А казеїн у свою чергу, потрапляючи в кров, може викликати алергію, аутоімунні захворювання і діабет.