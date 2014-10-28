Бізнес пропонує новому уряду переглянути реформу охорони здоров'я

«Враховуючи те, що парламент формується за 2 місяці до початку нового фіскального року, пріоритетом стає прийняття бюджету 2015. В ідеалі – бездефіцитного. І тут, на думку бізнесу, дуже важливо максимально раціонально підійти до формування його видаткової частини. Кажучи звичною мовою, потрібно почати жити «за коштами», – відзначила Дерев‘янко. - Зараз левову частку бюджетних грошей «з'їдають» неефективні і такі, що вимагають негайних реформ освітня, пенсійна системи, сфера охорони здоров'я. Видатки на ці статті бюджету можна суттєво скоротити, переглянувши ККД кожної з цих сфер».

За словами Дерев‘янко, не менш важливо знизити фіскальний тиск на бізнес, оскільки зрештою розвиток бізнесу дає змогу говорити про додаткові доходи для країни.

Виконавчий директор ЄБА також звернула увагу, що бізнес розраховує, що коаліція буде сформована швидко і становлення «про реформістського уряду не змусить на себе чекати».

«Всі - і бізнес, і суспільство - з нетерпінням чекають переходу від слів до справи. У нинішніх кризових реаліях, коли і економіка, і безпека країни під загрозою, затягування процесу формування правлячої більшості украй непродуктивно і небажано», - резюмувала Дерев‘янко.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. За результатами опрацювання 60,26% електронних протоколів 5% бар'єр долають наступні партії: “Народний фронт” - 21,58%, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,41%, "Об'єднання “Самопоміч” - 11,16%, “Опозиційний блок” - 9,92%, Радикальна партія - 7,35%, ВО “Батьківщина” - 5,64%. Загалом пораховано 8 938 112 голосів виборців.