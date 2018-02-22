У Малаві зафіксовано спалахи холери: МЗС просить українців утриматися від поїздок

У разі виявлення захворювання громадянам України потрібно негайно звернутися до медичних установ для отримання допомоги.

Міністерство закордонних справ України у зв’язку зі спалахом холери у Республіці Малаві рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Як повідомила прес-служба МЗС, у малавійській провінції Karonga зареєстровано 9 випадків захворювання, у Lilongwe – 12, у Nkhatabay – 2.

Читайте такожУ Кенії, Танзанії та Сомалі - спалахи холери: українцям не рекомендують поїздкиТим громадянам, які перебувають в Республіці Малаві, рекомендовано виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб.

У разі виявлення захворювання громадянам України потрібно негайно звернутися до медичних установ для отриманням допомоги.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України необхідно невідкладно звертатися до Посольства України у Республіці Кенія за телефоном: (+254) 733-366-366, на адресу електронної пошти: emb_ke@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.