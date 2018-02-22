Україною поширюється гепатит А - епідеміологи (відео)

Масові спалахи інфекції вже зафіксували в трьох областях - Харківська, Миколаївська та Волинська.

Україною поширюється гепатит А.

Епідеміологи зафіксували майже 200 фактів захворювань у різних регіонах. Масові спалахи інфекції вже зафіксували в Харківській, Миколаївській та Волинській областях, пише ТСН.

Читайте такожУ Миколаєві зростає кількість хворих на гепатит А: троє пацієнтів - у тяжкому стані (відео)За статистикою, у січні на Миколаївщині кількість заражених зросла до 93 осіб, із яких 21 дитина. Джерела захворювання так і не виявили. На Волині в одному селі захворіло вже десятеро людей, а на Харківщині – в чотири рази більше.

Подібні локальні спалахи – впізнаваний почерк саме гепатиту А, пояснюють лікарі. Оскільки він передається, як звичайна кишкова інфекція. Причини захворювання прості – зараження продуктів або питної води. Окрім того, розпізнати гепатит А нелегко. Часто він проходить так званим безжовтушним шляхом і супроводжується лише підвищенням температури.

«Дуже багато людей хворіють у дитинстві і навіть не знають, що вони хворіють гепатитом А. Для дорослих він вже більш небезпечний з різних причин. Зокрема, тому, що дорослі люди можуть вже мати якусь фонову патологію печінки, про яку вони взагалі не знають. Що вони можуть мати, наприклад, гепатит С, якого дуже багато. На жаль, для дорослих людей, особливо якщо є супутні патології печінки, може закінчитися фатально», - зазначила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовськат.

Спалахи цієї інфекції особливо масові переважно взимку. Через те, що перші ознаки гепатиту А, а саме високу температуру, часто плутають із простими вірусними інфекціями і рятуються жарознижувальними препаратами, в складі яких є парацетамол. А це – найнебезпечніший компонент, що викликає печінкову недостатність і провокує хворобу.

Читайте такожЛікар-інфекціоніст Ольга Голубовська: Антитоксичної сироватки проти дифтерії в Україні немає, а без неї смертність – 50%. Українці повинні подумати про вакцинацію, тому що лікуватися – нічимОднак убезпечитись від зараження можливо. «Є вакцина від гепатиту А, яку треба рекомендувати людям, які мають супутні захворювання печінки обов'язково. Наприклад, супутні хронічний гепатит В або С - хронічні захворювання печінки - вже пов'язані з метаболічними розладами», - сказала Голубовська.

Слід пам’ятати, що перед вакцинацією дорослим потрібно перевіритись на так звані антитіла, оскільки, перехворівши гепатитом навіть легкої форми одного разу, приміром, ще в дитинстві, в організмі виробляється пожиттєвий імунітет.