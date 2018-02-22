Коли у МОЗ з'явиться очільник: суд вирішує питання про відкриття провадження

18:28, 22 лютого 2018
Країна
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УНІАН

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач просить суд зобов’язати координаторів коаліції фракцій у Верховній Раді Артура Герасимова та Максима Бурбака внести пропозиції прем’єр-міністру Володимиру Гройсману щодо кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду столиці.

Читайте такожСупрун заявила, що навіть не розглядає питання своєї відставки"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією депутатських фракцій прем’єру-міністру України пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я. Також позивач просить зобов’язати Артура Герасимова та Максима Бурбака, як координаторів коаліції, забезпечити внесення коаліцією пропозиції прем’єру щодо кандидатури міністра охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд наразі вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2016 року Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня 2016 року на заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

До цього в.о. міністра охорони здоров'я був Віктор Шафранський.

Супрун була призначена заступником міністра охорони здоров'я 22 липня 2016 року.

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Теги: #корупція в медицині#відставка супрун