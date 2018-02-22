Коли у МОЗ з'явиться очільник: суд вирішує питання про відкриття провадження

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо невнесення коаліцією кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я.

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач просить суд зобов’язати координаторів коаліції фракцій у Верховній Раді Артура Герасимова та Максима Бурбака внести пропозиції прем’єр-міністру Володимиру Гройсману щодо кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду столиці.

Читайте такожСупрун заявила, що навіть не розглядає питання своєї відставки"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією депутатських фракцій прем’єру-міністру України пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я. Також позивач просить зобов’язати Артура Герасимова та Максима Бурбака, як координаторів коаліції, забезпечити внесення коаліцією пропозиції прем’єру щодо кандидатури міністра охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд наразі вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2016 року Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня 2016 року на заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

До цього в.о. міністра охорони здоров'я був Віктор Шафранський.

Супрун була призначена заступником міністра охорони здоров'я 22 липня 2016 року.