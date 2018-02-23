В Україну йдуть люті морози: як не застудитися

Перед виходом на вулицю експерти радять з’їсти бутерброд із салом.

В Україну йдуть люті морози, тому лікарі дали кілька порад, які допоможуть запобігти застудним хворобам

По-перше, у морозні дні дуже важливо дотримуватися правил правильного сніданку, пише ТСН.

Перед виходом на вулицю експерти радять з’їсти бутерброд із салом. Оскільки калорії – це саме те, що необхідно організму при надто низьких температурах повітря. Медики пояснюють: калорії не відкладуться, адже організму потрібне постійне паливо, щоб себе обігрівати.

Медики також радять, за морозної погоди не замотувати лице шарфами - пару, що наповнює вовну шарфа, мороз перетворить на лід. Таким чином, доведеться дихати через льодяний фільтр, що може спричинити навіть ангіну. Слід дихати на вулиці не прикритим носом.

Читайте такожПерша допомога при переохолодженні організмуІз настанням морозів слід тепліше одягатися. Медики нагадують, що виходити у морозну погоду без шапки буде величезною необачністю. На морозі судини головного мозку неодноразово звужуються при морозах і розширюються в приміщенні. Більше того, мороз травмує волосяні цибулини, а через це волосся невпинно випадатиме.

Шию та груди слід старанно ховати під одягом.

Водязі за холодної температури важлива не товщина, а багатошаровість. Не замерзнути можна і в легкому верхньому одязі. Головне – це одягнути під нього футболку, джемпер. Важливо, аби речі були з натуральної тканини.