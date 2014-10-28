Волонтери Гуманітарного штабу Ахметова доставляють продукти в "гарячі точки" Донбасу

За місяць роботи група мобільних волонтерів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова відвідала близько 1000 жителів усіх районів Донецька, включаючи «гарячі точки» - Петровський, Київський, Кіровський райони та селище Піски.

Адресна доставка допомоги почалася в кінці вересня з виїзду першої мобільної групи волонтерів. Тоді на одному автомобілі доставили продуктові набори 10 мешканцям Донецька, які не могли самостійно дістатися до пунктів видачі гуманітарної допомоги.

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Через місяць в адресній доставці задіяно вже три автомобіля, кожен з яких щодня привозить до 30 продуктових наборів. В базі даних Гуманітарного штабу Ріната Ахметова зараз зафіксовані звернення від 2652 мешканців міста, які звернулися на «гарячу лінію» (0800 50 9001) з проханням отримати допомогу на дому.

Основна мета мобільних груп волонтерів на найближчий період - забезпечити першу поставку всім заявникам з відповідною категорії населення. Варто зазначити, що волонтери у телефонному режимі зв'язуються з каждымчеловеком, який звернувся в Штаб, надають інформацію про точках видачі та можливості родичів або сусідів забрати набори самостійно при наявності відповідних документів.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова також планує забезпечувати допомогою з доставкою додому близько 4000 одиноких престарілих людей і лежачих інвалідів, які перебувають на обліку територіальних центрів соціального обслуговування населення.

«У першу чергу, при відвідуванні самотніх літніх людей та інвалідів відчуваєш біль і жаль, - каже волонтер мобільної групи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Ганна Лєоньтина. - Потім здивування від того, як цим людям вдається виживати у таких жахливих обставинах. І, нарешті, приходить шок, від того, що ці люди не втрачають віри і надії на майбутнє. Хоча для багатьох з них наші продуктові набори - єдине джерело прожитку».

Починаючи із завтрашнього дня, до мобільних груп волонтерів приєднаються волонтери з числа співробітників стадіону «Донбас Арени», що дозволить збільшити кількість доставляються наборів до 150 в день.

Нагадуємо, що всього в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова для найбільш незахищених категорій мешканців Донецька було доставлено 355 тис. продуктових наборів, які видаються в районних територіальних центрах. Хто не може дістатися самостійно, залишає заявку на отримання продуктового набору на дому. Всього ж до кінця року Рінат Ахметов поставив своїм Підлеглим задачу доставити не менше 10 тис. тонн гуманітарної допомоги на Донбас.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.