Три ефективні способи очищення крові
10:52, 28 жовтня 2014Країна
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Для очищення крові в домашніх умовах необхідно:
1. Кожен день протягом місяця вживайте не менше 100 мл суміші бурякового, яблучного та морквяного соків у пропорції 1:1:3. Вона відмінно прочистить вашу кров і підвищить гемоглобін.
2. Протягом семи днів вживайте настій з кореня кульбаби (1 ложку кореня необхідно залити склянкою крутого окропу і настояти близько двох годин). Пити настій необхідно три рази за добу за 15 хв. до їди.
3. Вживайте гречаний мед не більше однієї столової ложки на день. Він відмінно оновлює і очищує кров.
Намагайтеся щодня вживати часник, виноград, капусту, хрін, мед, настій шипшини, лимон та інші фрукти і овочі.
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