Три ефективні способи очищення крові

Для очищення крові в домашніх умовах необхідно:

1. Кожен день протягом місяця вживайте не менше 100 мл суміші бурякового, яблучного та морквяного соків у пропорції 1:1:3. Вона відмінно прочистить вашу кров і підвищить гемоглобін.

2. Протягом семи днів вживайте настій з кореня кульбаби (1 ложку кореня необхідно залити склянкою крутого окропу і настояти близько двох годин). Пити настій необхідно три рази за добу за 15 хв. до їди.

3. Вживайте гречаний мед не більше однієї столової ложки на день. Він відмінно оновлює і очищує кров.

Намагайтеся щодня вживати часник, виноград, капусту, хрін, мед, настій шипшини, лимон та інші фрукти і овочі.