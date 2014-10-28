Коли найкраще робити тест на вагітність

Дівчатам, які готуються до того, щоб стати мамами, часто доводиться робити тести на вагітність. І у них виникає питання про те, коли ж краще робити тест на вагітність. Варто відзначити також, що з таким питанням стикаються і дівчата, які хочуть перевірити, чи не зіткнулися вони з вагітністю, коли цього зовсім не чекали, пише lady.tochka.net.

Тести на вагітність - це один з надійних способів, який допомагає дівчині визначити, чи вагітна вона, не звертаючись до гінеколога. Друга смужка, яка з'являється на тесті на вагітність, показує рівень ХГЛ («гормону вагітності») в сечі.

1. Дочекатися першого дня затримки менструації. Часто дівчата починають робити тест на вагітність на наступний день після інтиму або ж після овуляції. Це неправильно, бо результат точно не буде достовірним.

2. Найкраще тест на вагітність робити зранку, для того, щоб результат був максимально точним.

3. Друга смужка може бути нечіткою, але це тільки залежить від того, на якій стадії вагітність.

4. Тест на вагітність може показувати і позаматкову вагітність теж. Тому після того, як ти дізнаєшся результат, тобі все одно потрібно відвідати гінеколога.

Тест на вагітність - це дуже зручний спосіб перевірити вагітність. Як правильно робити тест на вагітність і коли це краще всього робити, повинна знати будь-яка дівчина, що веде активне статеве життя.