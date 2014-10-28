Вправи для ідеального живота

Незважаючи на те, що восени і взимку живіт можна ховати під товстим шаром одягу, це ще не означає, що фітнес відміняється! Виконуйте наступні чотири вправи кожен день і ваш прес буде в ідеальному стані завжди!

1. Вертикальні ножиці. Ляжте на підлогу, покладіть долоні під поперек. Підніміть ноги на 90 градусів відносно підлоги. По черзі опускайте їх до підлоги. Рух нагадує роботу ножиць. Зробіть 20 повторень. Відразу ж після вправи встаньте на ноги і зробіть 10 стрибків на двох ногах, пише goodhouse.com.ua.

2. Прийміть положення як при віджиманні від підлоги. Підніміть ногу від підлоги і підтягніть коліно до грудей, потім іншу ногу. Зробіть 20 повторень і потім відразу ж 10 стрибків на двох ногах.

3. Сядьте на підлогу, руки спираються об підлогу за спиною. Швидко приводьте коліна до грудей, скручуючи силою м'язи преса. Рух відбувається одночасно, корпус тягнеться до ніг, а коліна до грудей. Повертаючись у вихідне положення, ноги слід випрямити, однак ставити їх на підлогу не потрібно. Повторіть рух 20 разів, встаньте на ноги і виконайте стрибки.

4. Сядьте на стілець, втягніть живіт. Візьміться руками за край стільця. Акуратно підтягніть ноги колінами до грудей, потім поверніться у вихідне положення. Корпус не нахиляйте, навантаження повинно йти тільки на прес. Після 20 повторень зробіть 10 стрибків.