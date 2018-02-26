Студенти та викладачі НМУ ім.Богомольця оголосили безстроковий страйк

Страйк оголошено відсьогодні у зв'язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця.

Із понеділка, 26 лютого, студенти та викладачі Національного медуніверситету імені О. Богомольця оголосили безстроковий страйк.

Читайте такожРектор Національного медуніверститету Амосова заявляє про ризик зриву теста "Крок 1. Стоматологія""Страйк оголошено у зв'язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця", – йдеться на сторінці медуніверситету у Facebook..

Зазначається, що керівництво МОЗ протягом 2017-2018 років системно "надавало письмові вказівки університету порушувати закон під загрозою розправи звільненням, здійснити розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі в обхід передбачених законом обов'язкових тендерних процедур".

Страйкарі вимагають від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра – "негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ" та "на час такого розслідування усунути від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов'язків її заступників".

Читайте такожСупрун стверджує, що має диплом про вищу освітуВони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про відсторонення ректора НМУ імені Богомольця Катерини Амосової та призначення в. о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення інтегрованого ліцензованого іспиту "КРОК1. Стоматологія".