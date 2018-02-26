У МОЗ пообіцяли не блокувати виплат стипендій студентам та зарплат викладачам НМУ ім. Богомольця

Оголошено безстроковий страйк.

Студенти-медики НМУ отримуватимуть стипендію, пообіцяли у МОЗ / УНІАН

У МОЗ пообіцяли не блокувати виплати стипендій студентам та зарплат викладачам НМУ ім.О.Богомольця.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, до відомства звертаються "викладачі та студенти з інформацією, що керівництво медуніверситету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати безстроковий всеуніверситетський страйк”.

Читайте такожАмосова заявляє, що Центр тестування МОЗ блокує працевлаштування випускників НМУ ім.Богомольця "Згідно з інформацією, усі навчальні корпуси зачинені, окрім фізико-хімічного корпусу, де буде розміщуватися “страйккомітет”. Також розповсюджується завідомо неправдива інформація щодо блокування Міністерством охорони здоров’я виплати стипендій та зарплат в НМУ. Звертаємося до студентів та викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес", - наголосили у МОЗ.

У відомстві пояснили, що "згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків".

"Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат. МОЗ України з повагою ставиться до принципу університетської автономії та права на мирні зібрання. Водночас, зазначаємо, що основне завдання медичного університету — підготувати кваліфікованого лікаря, адже від його знань та умінь залежатиме здоров'я та життя пацієнтів. Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів", - зазначили у МОЗ.

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