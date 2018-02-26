Супрун про події у медуніверситеті імені Богомольця: "це не є страйком, а відстронення студентів від навчання"

В.о міністра охорони здоров’я покладає за це провину на керівництво вишу.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає, що оголошений страйк в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця є насправді відстороненням студентів від навчального процесу.

Читайте такожСтуденти та викладачі НМУ ім.Богомольця оголосили безстроковий страйкЯк передає кореспондент УНІАН, про це Супрун заявила журналістам під час брифінгу.

«Це не є страйком. Це є відсторонення студентів від навчального процесу. Які будуть санкції? Побачимо, що відбудеться і які є звинувачення з одної сторони чи з другої сторони. Зараз насправді це є провина керівництва університету. Це не є (провина - УНІАН) поодиноких студентів. Це не є (провина - УНІАН) поодиноких членів навіть факультетів, а це є офіційна позиція керівництва університету. Я думаю, що це буде їхня відповідальність, щоб відповісти на зупинення освітнього процесу, - наголосила в.о. міністра.

На уточнююче запитання журналістів, чи вбачає Супрун у таких діях використання адмінресурсу керівництвом університету, вона відповіла ствердно.

Читайте такожУ МОЗ пообіцяли не блокувати виплати стипендій студентам та зарплат викладачам НМУ ім.БогомольцяТакож вона зазначила, що до очолюваного нею відомства звертається частина студентів та працівників факультетів з проханням відновити навчальний процес.

«Ми також звертаємося до університету, щоб вони відновили освітній процес. Студенти звертаються, декотрі керівники факультетів звертаються», - зауважила Супрун.

«Ми сьогодні зробили заяву, що відбувається і які є докази, що всі студенти не погоджуються із цим нібито страйком, який насправді не є страйком», - додала вона.

Читайте такожРектор Національного медуніверститету Амосова заявляє про зрив теста "Крок 1. Стоматологія"Крім того, Супрун повідомила, що на даний час проводиться службове розслідування щодо дій відстороненого з посади ректора Національного медуніверситету Катерини Амосової.

Як відомо, з понеділка, 26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О. Богомольця оголосили безстроковий страйк.

«Усі навчальні корпуси будуть зачинені, за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти» - повідомляється на сторінці вишу у Facebook.

В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я України у втручанні в самоврядування вишу і «незаконному» відстороненні ректора університету Амосової.

«Страйк оголошено у зв'язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця», - йдеться у заяві.

Читайте такожВідсторонення Амосової з посади ректора медуніверситету не пов’язано з самогубством студентки - МОЗВарто також нагадати, що медуніверситет Богомольця виявився замішаний у скандал із самогубством 30 січня 19-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої. Прокуратура Києва відкрила справу за фактом доведення до самогубства. В університеті заявили, що студентку виключили ще наприкінці минулого року через порушення міграційного законодавства.