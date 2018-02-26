В Україні заборонено вакцину проти кору "Пріорікс", що упаковано та зареєстровано у Росії
13:46, 26 лютого 2018Країна
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При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.
В Україні заборонено вакцину, що упаковано та зареєстровано у Росії / Фото zt-rada.gov.ua
В Україні заборонено вакцину "Пріорікс" , що було виготовлено в Італії компанією "Фідія Фармацеутиці С.П.А", а упаковано та зареєстровано у Росії (компанія "Сміт-Кляйн Біч-Біомед", Росія, реєстраційне посвідчення П № 015888/01).
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Заборонений імунологічний препарат не зареєстрований у нашій країні.
У відомстві підкреслюють, що препарат заборонений для реалізації та використання.
При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.
"Пріорікс" – жива комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи.
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