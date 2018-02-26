В Україні заборонено вакцину проти кору "Пріорікс", що упаковано та зареєстровано у Росії

При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.

В Україні заборонено вакцину "Пріорікс" , що було виготовлено в Італії компанією "Фідія Фармацеутиці С.П.А", а упаковано та зареєстровано у Росії (компанія "Сміт-Кляйн Біч-Біомед", Росія, реєстраційне посвідчення П № 015888/01).

Читайте такожУкраїна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кірПро це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Заборонений імунологічний препарат не зареєстрований у нашій країні.

У відомстві підкреслюють, що препарат заборонений для реалізації та використання.

При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.

"Пріорікс" – жива комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи.