В Україні заборонено вакцину проти кору "Пріорікс", що упаковано та зареєстровано у Росії

13:46, 26 лютого 2018
Країна
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фото zt-rada.gov.ua

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Заборонений імунологічний препарат не зареєстрований у нашій країні.

У відомстві підкреслюють, що препарат заборонений для реалізації та використання.

При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.

"Пріорікс" – жива комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи.

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Теги: #проблеми вакцинації#заборона російських ліків