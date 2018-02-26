Шествие начнется в 20.00 и продлится 2 часа.

Страйковий комітет НМУ ім.Богомольця заявив, що сьогодні проведе нічну ходу.

У страйк-комітеті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили, що сьогодні, 26 лютого, вночі планується звільнення відстороненого від виконання обов’язків ректора Катерини Амосової, повідомляється на сторінці страйк-комітету у Facebook.

Читайте такожУ МОЗ пообіцяли не блокувати виплат стипендій студентам та зарплат викладачам НМУ ім. Богомольця"Сьогодні вночі планується незаконне звільнення Катерини Амосової. У зв'язку з цим страйковий комітет прийняв рішення про мирну ходу від студмістечка до Міністерства охорони здоров'я! Хода розпочнеться о 20.00 і триватиме 2 години. Назад студентів відвезуть автобуси! За маршрутом будуть пункти обігріву. Для забезпечення масовості гуртожиток буде зачинений з 16.00 до 23.00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О. Богомольця оголосили безстроковий страйк.

«Усі навчальні корпуси будуть зачинені, за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти», - повідомляється на сторінці вишу у Facebook. В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я України у втручанні в самоврядування вишу і «незаконному» відстороненні ректора університету Катерини Амосової.

«Страйк оголошено у зв'язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця», - йдеться у заяві.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що оголошений страйк у медуніверситеті «є насправді відстороненням студентів від навчального процесу» і поклала за це провину на керівництво вишу.

Вона повідомила, що на даний час проводиться службове розслідування щодо дій відстороненої з посади ректора Амосової.

20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів.

Читайте такожСтуденти та викладачі НМУ ім.Богомольця оголосили безстроковий страйкЗа словами заступника міністра Олександра Лінчевського, згідно з графіком, цього дня в усіх вишах, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія». Однак у зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, та Національним медичним університетом ім. О. Богомольця, студенти 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання цей іспит.

В МОЗ назвали цю ситуацію неприпустимою, адже її заручниками стали студенти, позбавлені можливості вчасно здати обов'язковий іспит та продовжити своє навчання.

Варто нагадати, що медуніверситет виявився замішаним у скандал із самогубством 30 січня 19-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої. Прокуратура Києва відкрила справу за фактом доведення до самогубства. В університеті заявили, що студентку виключили ще наприкінці минулого року через порушення міграційного законодавства.