У медуніверситеті ім.Богомольця відновлено навчання, але страйк і досі триває (відео)

12:08, 27 лютого 2018
Країна
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УНіАН

Читайте такожСупрун про події у медуніверситеті імені Богомольця: "це не є страйком, а відстронення студентів від навчання"У столичному медичному університеті, де адміністрація напередодні ланцюгами заблокувала усі входи до корпусів медуніверситету, сьогодні вже навчаються, пише ТСН.

Офіційно страйк триває, але деякі студенти та викладачі знайшли спосіб бути присутніми на парах. 

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Теги: #НМУ ім. Богомольця#страйк університет Богомольця