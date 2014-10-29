МОЗ хоче закупати ліки безпосередньо у іноземних виробників

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, зустріч т.в.о. міністра охорони здоров’я із представниками ВООЗ відбулася у міністерстві.

На думку Лазоришинця, це дозволило б кардинально змінити ситуацію із державними закупівлями медпрепаратів та очистити МОЗ від звинувачень у корупції.

«Оскільки більшість ліків та вакцин потрапляють на ринок України через дистриб’юторів (понад 85%), це призводить до здорожчання їх вартості. Якщо нам вдасться спільно з ВООЗ розробити механізм закупівлі ліків та вакцин безпосередньо у виробників, це заощадить державні кошти та збільшить обсяги закупівлі», - наголосив Лазоришинець.

У свою чергу глава бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Доріт Ніцан Калускі запевнила, що міжнародні експерти готові допомогти українському уряду врегулювати це питання. Державні кошти, передбачені на забезпечення хворих ліками, в сумі з іншими донорськими надходженнями та прямі поставками від виробника дозволять кардинально збільшити обсяги закупівлі вкрай важливих ліків, зазначила вона.

Крім того, у МОЗ вважають, що питання прямих поставок захистить український ринок ліків від недобросовісних дистриб’юторів, які диктували цінову політику та впливали на формування ціни.