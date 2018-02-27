За даними 2017 року, охоплення плановою вакцинацією КПК зросло у понад двічі.

В Україну надійшло 220 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

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У відомстві наголосили, що 220 тисяч доз вакцини КПК уже в країні і будуть розподілені у регіони.

Вакцина надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.

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За даними 2017 року, охоплення плановою вакцинацією КПК зросло більше, ніж удвічі - першою дозою вакцини КПК охопили 93,3% дітей віком 1 рік, другою дозою - 90,7% дітей віком 6 років.

Міністерство охорони здоров’я та ЮНІСЕФ закликають батьків по всій Україні вакцинувати своїх дітей від такого небезпечного захворювання, як кір, а лікарів - заохочувати пацієнтів до вакцинації.