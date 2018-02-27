Окупанти забороняють медикам виїжджати за межі так званих «республік» на Донбасі

Медики отримують погрози, що в разі звільнення вони будуть призвані на військову службу.

Окупанти забороняють медичним працівникам виїжджати за межі так званих «республік» на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Читайте такожБойовики "ЛНР" приїжджають лікуватися в Україну«Скорочення фінансування медичних закладів керівництвом російських окупаційних адміністрацій призводить до погіршення соціально-економічного становища в медичній сфері так званої «ЛНР». Продовжується відтік кваліфікованого медичного персоналу з тимчасово окупованих територій сходу України», - сказав він.

Гуцуляк повідомив про нестачу на окупованих територіях понад 50% лікарів, насамперед у дитячих відділеннях.

«Керівництво окупаційних адміністрацій намагається компенсувати нестачу кадрів шляхом призначення на лікарські посади випускників медичних навчальних закладів без попереднього проходження ними інтернатури. Призначення недосвідчених лікарів спричиняє погіршення стану медичного забезпечення населення окупованих районів», - сказав речник Міноборони з питань АТО.

Читайте такожНа окупованому Донбасі зафіксовано факти торгівлі людьми та насильства над дітьмиЗа його словами, з метою зменшення відтоку окупанти вдаються до примусових заходів. «Кожного медичного працівника попередили про заборону виїзду за межі так званих «республік» під особистий підпис. Медичний персонал лікарень отримує погрози, що у разі звільнення вони будуть призвані на військову службу», - наголосив Гуцуляк.