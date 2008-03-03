Китай перегляне політику ”кожній сім`ї - одну дитину”

Китай планує переглянути політику "кожній сім`ї - одну дитину". Як заявив у неділю офіційний представник Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю У. Цзяньмінь, це рішення може бути ухвалене з урахуванням "добрих результатів", досягнутих КНР за роки дії стратегії обмеження народжуваності в країні.

"Ситуація змінюється, тому допустимі певні коректування в політиці "кожній сім`ї - одну дитину", і відповідні служби вже займаються цим питанням", - відзначив У. Цзяньмінь, не конкретизуючи деталей.

Принципи демографічної політики в КНР почали формуватися в 70-х роках минулого століття, коли держава опинилася перед загрозою перенаселення. Проте ця програма здійснювалася в цілому успішно лише в містах шляхом адміністративних заходів дії. У сільській же місцевості урядові установки не мали такого результату. Проте, за останні 30 років коефіцієнт народжуваності в країні знизився з 5,8% до 1,8%.

ami-tass.ru