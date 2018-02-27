В Україні ситуація з захворюваністю на кір стабілізувалася - МОЗ

У МОЗ зазначають, що не говорять про зниження захворюваності, але про стабілізацію процесу.

В Україні ситуація зі захворюваністю на кір стабілізувалася, повідомив керівник Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Володимир Курпіта.

Читайте такожВ Україну надійшло 220 тисяч доз вакцини проти коруЗа його словами, за минулий тиждень на кір захворіли 783 людини, це на 5% менше ніж попереднього тижня.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за восьмий тиждень 2018 року на кір захворіли 783 людини, з яких 294 дорослих і 489 дітей. Це на 5% менше, ніж попереднього тижня, і ми можемо констатувати, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася. Ми не говоримо про зниження захворюваності, але про стабілізацію процесу», – сказав він.

За даними Курпіти, у 2017 році від ускладнень кору померли вже 7 людей – 5 дітей і 2 дорослих.

Раніше в МОЗ повідомляли про спалах кору в Україні.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.