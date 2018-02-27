В Україні ситуація з захворюваністю на кір стабілізувалася - МОЗ

18:41, 27 лютого 2018
Країна
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УНЫАН

Читайте такожВ Україну надійшло 220 тисяч доз вакцини проти коруЗа його словами, за минулий тиждень на кір захворіли 783 людини, це на 5% менше ніж попереднього тижня.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за восьмий тиждень 2018 року на кір захворіли 783 людини, з яких 294 дорослих і 489 дітей. Це на 5% менше, ніж попереднього тижня, і ми можемо констатувати, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася. Ми не говоримо про зниження захворюваності, але про стабілізацію процесу», – сказав він.

За даними Курпіти, у 2017 році від ускладнень кору померли вже 7 людей – 5 дітей і 2 дорослих.

Раніше в МОЗ повідомляли про спалах кору в Україні.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

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Теги: #Україна#кір та краснуха