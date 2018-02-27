Став відомий переможець конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я

20:48, 27 лютого 2018
Країна
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Петренко має управлінський досвід у столичних приватних клініках / moz.gov.ua

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, кандидатуру Петренка обрали серед 14 кандидатів.

Рішення про призначення переможця конкурсу на посаду голови НСЗУ прийматиметься на засіданні уряду.

Петренко має управлінський досвід у столичних приватних клініках: дотепер був заступником генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ Isida-IVF, перед тим - першим заступником гендиректора клініки "Оберіг".

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«Олег Петренко має великий позитивний досвід у сфері охорони здоров'я. Він є досвідченим менеджером та одним з експертів, котрі розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, покладену в основу закону щодо змін фінансуванні медицини. Водночас перед ним стоятиме великий виклик - розбудувати унікальну для системи охорони здоров’я України службу», - сказала в.о. міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун.

У МОЗ зазначили, що НСЗУ забезпечуватиме кардинально новий принцип відносин між людиною та медичною системою. Саме Національна служба здоров’я реалізовуватиме справедливий принцип оплати медичних послуг - гроші за пацієнтом. НСЗУ стане тією структурою, яка захищатиме права пацієнтів і лікарів мати доступ до лікування та отримувати гідну оплату праці.

Як повідомляв УНІАН, НСЗУ створюється в рамках медичної реформи.

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Теги: #медреформа в Україні#Національна служба здоров’я