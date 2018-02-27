Став відомий переможець конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я

Ним став заступник гендиректора приватної клініки, його обрали серед 14 кандидатів.

Національна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олега Петренка переможцем конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, кандидатуру Петренка обрали серед 14 кандидатів.

Рішення про призначення переможця конкурсу на посаду голови НСЗУ прийматиметься на засіданні уряду.

Петренко має управлінський досвід у столичних приватних клініках: дотепер був заступником генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ Isida-IVF, перед тим - першим заступником гендиректора клініки "Оберіг".

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«Олег Петренко має великий позитивний досвід у сфері охорони здоров'я. Він є досвідченим менеджером та одним з експертів, котрі розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, покладену в основу закону щодо змін фінансуванні медицини. Водночас перед ним стоятиме великий виклик - розбудувати унікальну для системи охорони здоров’я України службу», - сказала в.о. міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун.

У МОЗ зазначили, що НСЗУ забезпечуватиме кардинально новий принцип відносин між людиною та медичною системою. Саме Національна служба здоров’я реалізовуватиме справедливий принцип оплати медичних послуг - гроші за пацієнтом. НСЗУ стане тією структурою, яка захищатиме права пацієнтів і лікарів мати доступ до лікування та отримувати гідну оплату праці.

Як повідомляв УНІАН, НСЗУ створюється в рамках медичної реформи.