Хропіння призводить до серцевих хвороб

Дослідження, проведене угорськими лікарями, показало, що хропіння є одним з ознак можливих серцевих розладів та інсульту, повідомляє Бі-бі-сі.

У ході дослідження були вивчені історії хвороб 12 тисяч пацієнтів. Виявилось, що пацієнти, які відрізнялися сильним хропінням, були більш схильні до серцевих приступів (34%) і інсультів (67%), у порівнянні з іншими пацієнтами. Лікарі підкреслюють, що така залежність була виявлена тільки для людей з сильним хропінням.

Учені відзначають, що відповідно до проведених спостережень 40% чоловіків і 24% жінок схильні до хропіння, так само хропіння характерне для людей з підвищеною масою тіла.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Sleep, зайвий раз підтвердили висунуту раніше теорію взаємозв`язку хропіння і серцево-судинних захворювань.

Причиною хропіння є процес, при якому відбувається гіпервентиляція легенів, коли людина лежить на спині і у неї зростає глибина дихання і відкривається рот. Цей процес призводить у рух м`які структури глотки і викликає звуження дихальних шляхів.

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