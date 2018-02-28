Гройсман закликав "ловити нелегалів, які виписують ліві лікарняні"

13:02, 28 лютого 2018
Країна
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Держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими листками непрацездатності, заявив під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте такожПонад 80% українців, захворівши на застуду, не беруть лікарняного - дослідження«Звертаюся до правоохоронців: колеги, є робота. Ловіть цих нелегалів, які виписують, і держава втрачає мільярд на рік за цими лівими лікарняними. Будь ласка, за ними полюйте», - сказав він.

Як зазначила під час засідання Кабінету міністрів представник урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана Величко, частково розв‘язати цю проблему допоможе спільна ініціатива Міністерства охорони здоров'я, Фонду соціального страхування й Міністерства соціальної політики про впровадження електронного реєстру листків непрацездатності та електронних лікарняних.

«Якщо зараз набрати в Інтернеті «купити лікарняний Київ», то вам вискочить 17,5 тисячі пропозицій. І заднім числом, і з доставкою додому», - повідомила експерт.

Читайте такожГройсман заявив, що чиновники МОЗ мають нести відповідальність за програму "Доступні ліки" «Впровадження такого електронного реєстру дасть змогу усунути фальсифікат», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 17 січня затвердив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки і затвердив план заходів щодо її реалізації. Першочерговими проектами цифровізації України на 3 роки є розвиток цифрової інфраструктури в країні.

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Теги: #дефіцит бланків лікарняних#обіцянки гройсмана