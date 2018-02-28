Держава втрачає 1 млрд грн на рік через фальшиві лікарняні.

Гройсман закликав "ловити нелегалів, які виписують ліві лікарняні".

Держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими листками непрацездатності, заявив під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте такожПонад 80% українців, захворівши на застуду, не беруть лікарняного - дослідження«Звертаюся до правоохоронців: колеги, є робота. Ловіть цих нелегалів, які виписують, і держава втрачає мільярд на рік за цими лівими лікарняними. Будь ласка, за ними полюйте», - сказав він.

Як зазначила під час засідання Кабінету міністрів представник урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана Величко, частково розв‘язати цю проблему допоможе спільна ініціатива Міністерства охорони здоров'я, Фонду соціального страхування й Міністерства соціальної політики про впровадження електронного реєстру листків непрацездатності та електронних лікарняних.

«Якщо зараз набрати в Інтернеті «купити лікарняний Київ», то вам вискочить 17,5 тисячі пропозицій. І заднім числом, і з доставкою додому», - повідомила експерт.

Читайте такожГройсман заявив, що чиновники МОЗ мають нести відповідальність за програму "Доступні ліки" «Впровадження такого електронного реєстру дасть змогу усунути фальсифікат», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 17 січня затвердив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки і затвердив план заходів щодо її реалізації. Першочерговими проектами цифровізації України на 3 роки є розвиток цифрової інфраструктури в країні.