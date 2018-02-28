Медуніверситет імені Богомольця припиняє страйк

Відсторонений ректор Катерина Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес.

Національний медичний університет ім. Олександра Богомольця припиняє страйк.

Про це йдеться у її відео-зверненні учасників страйку, опублікованому на сайті вищого навчального закладу.

"Ми припиняємо страйк. Нас почули. Вчора Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я одноголосно підтримав всі наші вимоги. Ми впевненні - перемога буде за НМУ. Дякуємо всім тим, хто став на захист гідності та незалежності університету. НМУ - найкращі", - наголошується у відеозверненні.

ВІДЕО: YouTube NMU TV

При цьому, учасники страйку не уточнили, коли відновиться навчальний процес.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відсторонений ректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерина Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес.

За її словами, профільний парламентський комітет звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і "врахував всі принципові питання" страйкового комітету.

"Парламентарії закликали прем'єра нарешті визначити дату складання студентами-стоматологами 3-го курсу іспиту "Крок 1", перевірити законність фінансової діяльності Центру тестування при МОЗі України та скасувати в цілому наказ МОЗу про перевірку вишу і відсторонення. Ця подія є першим переконливим політичним кроком, завдяки якому українська влада повернулася до української спільноти", - сказала Амосова.

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За її словами, це - початок і "серйозне досягнення".

З понеділка, 26 лютого, студенти та трудовий колектив університету оголосили безстроковий страйк.

В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я України у втручанні в самоврядування вишу і «незаконному» відстороненні його ректора Амосової.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун назвала оголошений страйк у медуніверситеті «відстороненням студентів від навчального процесу» і поклала за це провину на керівництво вишу.

20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів.

В МОЗ назвали цю ситуацію неприпустимою, адже її заручниками стали студенти, позбавлені можливості вчасно здати обов'язковий іспит та продовжити своє навчання.