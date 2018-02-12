Відсторонений ректор медуніверситету ім.Богомольця закликала припинити страйк

Про це йдеться у її відео-зверненні до учасників страйку.

Відсторонений ректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерина Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес.

Про це йдеться у її відео-зверненні до учасників страйку, який опублікований на сайті вищого навчального закладу.

Читайте такожУ МОЗ пообіцяли не блокувати виплат стипендій студентам та зарплат викладачам НМУ ім. Богомольця"Звертаюся, в першу чергу, як лікар і викладач із закликом припинити страйк і відновити навчальний процес", - йдеться у заяві.

"Так само, як ми вимусили почути нас, ми маємо чути думки різних частин, різних сегментів, різних людей в університетській спільноті. І переконана, що цей здобуток нашої спільноти має змінити мову протесту на мову діалогу. Закликаю, шановні колеги, припинити страйк і повернутися до навчання", - додала Амосова.

Відсторонений ректор наголосила, що вчора, 27 лютого, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я звернувся до прем'єр-Міністра України Володимира Гройсмана та "врахував всі принципові питання" страйкового комітету.

"Парламентарі закликали прем'єра нарешті визначити дату складання студентами-стоматологами 3-го курсу іспиту "Крок 1", перевірити законність фінансової діяльності Центру тестування при МОЗі України та скасувати в цілому наказ МОЗу про перевірку ВИШу і відсторонення. Ця подія є першим переконливим політичним кроком, завдяки якому українська влада повернулася до української спільноти", - сказала Амосова.

За її словами, це - початок і "серйозне досягнення".

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О. Богомольця оголосили безстроковий страйк.

«Усі навчальні корпуси будуть зачинені, за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти», - повідомляється на сторінці вишу у Facebook.

В університеті звинувачують Міністерство охорони здоров'я України у втручанні в самоврядування вишу і «незаконному» відстороненні ректора університету Катерини Амосової.

«Страйк оголошено у зв'язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця», - йдеться у заяві.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що оголошений страйк у медуніверситеті «є насправді відстороненням студентів від навчального процесу» і поклала за це провину на керівництво вишу.

Читайте такожСупрун про події у медуніверситеті імені Богомольця: "це не є страйком, а відстронення студентів від навчання"Вона повідомила, що на даний час проводиться службове розслідування щодо дій відстороненої з посади ректора Амосової.

20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів.

За словами заступника міністра Олександра Лінчевського, згідно з графіком, цього дня в усіх вишах, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія». Однак у зв'язку з відсутністю договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, та Національним медичним університетом ім. О. Богомольця, студенти 3-го курсу стоматологічного факультету НМУ були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання цей іспит.

В МОЗ назвали цю ситуацію неприпустимою, адже її заручниками стали студенти, позбавлені можливості вчасно здати обов'язковий іспит та продовжити своє навчання.

Варто нагадати, що медуніверситет виявився замішаним у скандал із самогубством 30 січня 19-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої. Прокуратура Києва відкрила справу за фактом доведення до самогубства. В університеті заявили, що студентку виключили ще наприкінці минулого року через порушення міграційного законодавства.