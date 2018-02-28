Супрун розповіла, що Гройсману та іншим міністрам погрожують, вимагаючи її звільнення

За словами Супрун, відповідне повідомлення отримав також міністр енергетики Ігор Насалик і деякі віце-прем'єр-міністри.

Перед сьогоднішнім засіданням уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман та деякі міністри отримали смс-повідомлення з погрозами та вимогою звільнити з посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Про це Супрун повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожКоли у МОЗ з'явиться очільник: суд вирішує питання про відкриття провадження«Гібридна війна проти трансформації України в європейську державу триває. Щойно перед початком уряду прем’єр-міністру та міністрам прийшло повідомлення з погрозами через ситуацію, яка склалася в Національній медичній академії імені Богомольця. Вчора намагалися зламати мою приватну сторінку в Facebook», - написала в.о. міністра МОЗ.

На її думку, «тактика кібертероризму та залякування - одні з улюблених способів не лише Російської Федерації, але й її союзників в Україні».

«Звертаюсь до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів», - зазначила Супрун, опублікувавши скріншот цього повідомлення.

По завершенню урядового засідання вона заявила журналістам, що відповідне повідомлення отримав міністр енергетики Ігор Насалик, деякі віце-прем'єр-міністри.

«Але не всі міністри», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О. Богомольця оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачують МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і «незаконному» відстороненні ректора Катерини Амосової.

Читайте такожЛише десята частина киян знає про суть реформ в українській медицині - опитування20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту «Крок» студентами, які навчаються на стоматологів.

Сьогодні Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що «їх почули».