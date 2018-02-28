На прохання "занепокоєних мам": Супрун закликала підлітків не підкочувати джинси на морозі

На прохання «занепокоєних мам» керівник МОЗ дала поради щодо того, як слід одягатися під час сильних морозів.

Відкривати ділянки шкіри, зокрема підкочуючи джинси в холодну погоду, дуже необачно, адже це загрожує переохолодженням, обмороженням та викликає запалення нервів, м'язів, суглобів, що надалі може спровокувати хронічні захворювання.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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На звернення «занепокоєних мам» керівник МОЗ дала поради щодо того, як слід одягатися під час сильних морозів. «Не ризикуйте собою заради гарного вигляду. Ви красиві, коли здорові!», – закликає вона.

Супрун зазначає, що при мінусовій температурі повітря важливо не спітніти - це дуже небезпечно. Тож краще одягати кілька більш легких светрів, а не один дуже теплий, щоб була можливість зняти один з них, якщо стане спекотно. За її словами, “багатошаровість” одягу також зберігає додаткове тепло.

Крім цього, слід уникати тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло й уникнути обмороження, а рукавички, шапка, шарф, піднятий комір зможуть захистити відкриті ділянки шкіри від холоду.

«Якщо ви плануєте провести багато часу на вулиці, візьміть запасний одяг. У разі необхідності ви можете одягнути додатковий светр чи змінити вологий одяг на сухий. Це вбереже від переохолодження”, – зазначає вона.

Супрун додала, що в таку погоду варто уникати взуття, яке може промокнути та металевих прикрас.