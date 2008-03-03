У Донецькій області епідемія грипу йде на спад

У Донецькій області спостерігається послаблення епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, протягом поточного тижня, з 21 по 27 лютого, в області перехворіли на грип і ГРВІ 35 тис. 410 осіб, що на 2 тис. 211 людей менше, ніж на попередньому тижні.

"Показник захворюваності знизився на 5,9% порівняно з попереднім тижнем", - зазначили в санстанції.

Водночас, за тиждень в області госпіталізовано 434 хворих, з них 299 – діти до 14 років.

У санстанції підкреслили, що після закриття шкіл на карантин протягом тижня відзначається істотне зниження захворюваності школярів - на 29,5%. Проте рівень захворюваності все ще перевищує епідпоріг на 42,8%.

У санстанції також повідомили, що протягом тижня в області більш ніж у 2 рази знизилися темпи зростання захворюваності дітей від 0 до 2 років з 14% - до 5,6%, і майже в 10 разів - серед дітей від 3 до 6 років - з 24% до 2,3%.