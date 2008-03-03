МОЗ АРК: сімейна медицина Криму на першому місці

За підсумками розвитку сімейної медицини в 2007 році Автономна Республіка Крим займає одне з перших місць в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковій колегії Міністерства охорони здоров`я АРК повідомив його керівник Сергій ДОНИЧ.

За словами міністра, надання медичної допомоги жителям села є пріоритетним напрямом. Реформування системи охорони здоров`я і первинної медико-санітарної допомоги здійснюється відповідно до затвердженої в 2004 році Верховною Радою АРК Програми розвитку сімейної медицини в АРК на період 2004-2010 роки.

С.ДОНИЧ підкреслив, що в 2004 році Крим був на останньому місці з впровадження сімейної медицини, а в 2007 році посів одне з перших місць в Україні.

На даний час, за даними Міністерства охорони здоров`я АРК, в автономії функціонують 156 установ сімейного типу, в яких працюють 287 сімейних лікарів і 302 молодших фахівця з медичною освітою. У сільській місцевості розгорнені 116 установ сімейної медицини, в т.ч. 85 сімейних амбулаторій. Крім того, 11 ФАПів реформовані у сімейні амбулаторії. У містах Криму відкрито 30 установ сімейного типу, в яких працює 91 лікар, забезпеченість сімейними лікарями наближена до загальноукраїнського показника.

Як підкреслив С.ДОНИЧ, впровадження сімейної медицини дозволило зменшити кількість виїздів швидкої допомоги до хронічних хворих на 30% і госпіталізацію - на 33%.